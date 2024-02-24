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Metruk binadan gelen ses mahalleyi ayağa kaldırdı! Vicdansız anne yakalandı işte ilk ifadesi

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde metruk bir binadan gelen sesi duyan mahalleli oraya koştu. Yeni doğmuş bebek bulan mahalleli polise teslim etti. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Bebeği terk eden vicdansız anne gözaltına alınırken, ilk ifadesinde bakın ne dedi?

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde dün metruk bir evde bulunan 2 günlük kız bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde hayati tehlikesi olduğunun belirlenmesi üzerine yoğun bakım servisine alındı.

Devlet koruması altına alınacak

Hastanedeki tedavisinin ardından bebek, savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra bebeği bırakanın anne M.C. (26) olduğunu tespit etti.

Annenin polisteki ilk ifadesi

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu anneyi yakalayıp gözaltına aldı. Anne M.Ç. polisteki ilk ifadesinde çocuğu bıraktıktan sonra pişman olduğunu, bebeğine bakamadığı için metruk binaya terk ettiğini söylediği öğrenildi. Anne M.Ç.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

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