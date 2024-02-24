Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali! 'Gerekeni yapacağım'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi.Abone ol
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, bugün Kayserispor ile oynanan lig maçını 2-0 öne geçmesine rağmen kaybetti. Mücadele 3-2 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi. 5 maçtır kazanamayan başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi.
Belözoğlu istifa sinyali verdi. Genç teknik adam "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İtalyanlar çıldırdı! Kenan Yıldız tarihe geçecek! 80 milyon Euro ile en pahalı futbolcu oluyor....