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Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali! 'Gerekeni yapacağım'

Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali! 'Gerekeni yapacağım'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi.

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, bugün Kayserispor ile oynanan lig maçını 2-0 öne geçmesine rağmen kaybetti. Mücadele 3-2 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi. 5 maçtır kazanamayan başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi.

Belözoğlu istifa sinyali verdi. Genç teknik adam "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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