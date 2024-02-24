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Kaybolan depremzede çocuk bulundu!

Kaybolan depremzede çocuk bulundu!

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlere Malatya’da yakalanan ve Bursa’ya taşınan Göksü ailesinin 13 yaşındaki kaybolan kızı Sevda Göksu bulundu.

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Olay, dün Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde anne Ayten Göksu işe gitti. Durum üzerine Sevda Göksu (13) okul çantasını alarak arkadaşıyla beraber evden ayrıldı. Akşam eve geldiğinde kızını evde göremeyen anne Ayten Göksu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Sevda Göksu ve arkadaşını 1 gün sonra buldu. Sevda Göksu ve arkadaşı, Görükle Polis Merkezi’ne getirilerek ailelerine teslim edildi.

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