Canan Karatay Alzheimer'a doğal çözümü açıkladı

Sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'dan bir besini daha işaret etti. Açıklamaları ile sıkça gündem olan Canan Karatay 7 bin yıllık şifa deposunun Alzheimer'a doğal çözüm olduğunu açıkladı.

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Yaptığı açıklamalar ile sıkça gündem gelen sağlıklı yaşam uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay bu sefer Alzheimer hastalığı için doğal bir besin önerisinde bulundu. Canan Karatay yaptığı açıklamada 7 bin yıldır insanlar tarafından kullanılan ve hala evlerimizde sıkça tükettiğimiz bir gıdanın aslında Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı doğal bir çözüm olduğunu açıkladı.

Canan Karatay'ın işaret ettiği besin ile daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak isteyenler kolaylıkla mucizevi besini beslenme alışkanlıklarına dahil edebiliyorlar. İşte Canan Karatay'ın '7 bin yıllık şifa deposu' olarak adlandırdığı o besin:



Canan Kartay'ın açıklamalarında yer verdiği doğal besin üzüm sirkesi olarak karşımıza çıkıyor. Elma sirkesi ve beyaz sirkeye göre daha sık şekilde salatalarda tercihe dilen üzüm sirkesi sağlıklı yapısı sayesinde pek çok sağlık sorununun önüne geçiyor.

Sağlıklı besin değerleri ve zengin mineral içeriği sayesinde boğaz ağrısından yaralanmalara kadar birçok farklı probleme karşı kullanılabilen üzüm sirkesinin düzenli tüketimi Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından korunmayı sağlıyor. İşte üzüm sirkesinin faydaları:



Diş ağrısına karşı etkili: Üzüm sirkesi doğal bir iltihap söktürücüdür. İçerdiği antioksidanlar ile zararlı toksinleri vücuttan ataya yardımcı olan üzüm sirkesi aynı zamanda dişlerde iltihap nedenli oluşan ağrının da önüne geçer.



Bağışıklığı güçlendirir: İçerdiği besin değerleri ve antioksidan kaynağı olması sayesinde üzüm sirkesi bağışıklığı güçlendirir. Ödem attırıcı olarak işlev gören üzüm sirkesi vücudun zararlı toksinlerden arınmasını sağlayarak vücut direncini artırır.



Kemik sağlığını geliştirir: Üzüm sirkesi kalsiyum, fosfor ve magnezyum bakımından zengindir. İçerdiği doğal mineraller sayesinde kemikleri güçlendiren üzüm sirkesinin düzenli tüketimi ileride eklemlerde meydana gelebilecek kireçlenme ve kemik erimesi gibi sorunların görülme riskini büyük ölçüde düşürmektedir.



Saç dökülmesini önler: Üzüm sirkesi ieçrisindeki sağlıklı bileşenler sayesinde saç köklerinde hüre yenilenmesini tetikler. Saç köklerini besleyen üzüm sirkesi ile saç dökülmelerinden kurtulabilirsiniz. Daha sağlıklı ve parlak saçlar için üzüm sirkesini saçlarınıza masaj yaparak uygulamanız yeterlidir.