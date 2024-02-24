Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'un 'davet' kavgası: Yalan söylüyor, Allah akıl fikir versin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" dedi. AK Parti adayı Murat Kurum, "Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun cevabı sert oldu.

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İstanbul'da 31 Mart seçimleri için yarışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Murat Kurum arasında yeni bir polemik başladı. İmamoğlu "Açılış için davet aldım" dedi. Murat Kurum, Kendi kendine hayali davetler yapıyor" dedi. Ekrem İmamoğlu, "ÇED raporu konusunda yalan konuşan biri bu konuda da yalan konuşuyor" dedi. İşte İmamoğlu-Kurum polemiğinde yaşananlar...

Pazartesi o açılışa gideceğim...

Polemiğin fitilini bu sabah Ekrem İmamoğlu'nun, "Ben ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım." sözleri ateşledi.

Kurum: Davet yok, hayali davet uyduruyor

AK Parti adayı Murat Kurum, İmamoğlu'nun yalan söylediğini belirterek, “Biz Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Ekrem Bey’e tavsiyemiz, davet edilmediği metro açılışına gideceğine gelip Sancaktepe’de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın. Burada törenini yapsın biz de gelelim" dedi.

ÇED raporundaki gibi yalan konuşuyor

Murat Kurum'un yalanlaması bu kez Ekrem İmamoğlu'na soruldu. “Gerçekten böyle mi söyledi? Vallahi ilginç" diyen Ekrem İmamoğlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 madencinin toprak altında kaldığı maden faciasına gönderme yaparak, "ÇED raporu konusunda yalan konuşan biri bu konuda da yalan konuşuyor. Davet edilmedim diye mutlu mu oldu yani? Allah akıl versin” dedi. İmamoğlu “Bize bir davet yapıldı. Ama süreçleri pazartesi görelim bakalım” diye konuştu.