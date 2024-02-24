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TMSF, bir varlığı daha satışa çıkardı

TMSF, bir varlığı daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Markantalya Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 72 milyon 500 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Markantalya Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 72 milyon 500 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 3 adet taşınmaz ile menkullerin bir araya getirilerek Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Markantalya Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedeli 72 milyon 500 bin lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 7 milyon 250 bin lira teminat yatırılması ve 19 Mart saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 20 Mart'ta saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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