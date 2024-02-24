Son çıkan 9 İstanbul anketinin sonuçları ne diyor? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
31 Mart yerel seçimlerine 36 gün kaldı. Anket şirketleri peş peşe anket sonuçları paylaşıyor. İşte anket şirketlerinin paylaştığı son anketlerin sonuçları. Hangi ankete göre hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu?
İstanbul seçimlerinde ne olacak? İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarmasıyla hesaplar karıştı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği kabul edilen seçimde kim ne kadar oy alıyor? Anket şirketleri peş peşe anketler yayınlamayı sürdürüyor. İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketlerinin sonuçları...
Gözler, 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da. 2019'da yerel seçimde AK Parti, 25 yıllık İstanbul iktidarını kaybetmiş, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu tekrarlanan seçimde kentin yeni belediye başkanı olmuştu. 31 Mart sonrası 1 Nisan'da İBB Başkanlığı koltuğuna kim oturacak? İşte anket sonuçları...
Son seçimi bilen SONAR anketi...
Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 41,9
Murat Kurum (AK Parti): Yüzde 41,3
Buğra Kavuncu (İYİ Parti): Yüzde 4
Mehmet Altınöz (Yeniden Refah): 2,5
Son seçimi en doğru tahmin eden OPTİMAR
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39,1
Murat Kurum: Yüzde 37,7
Buğra Kavuncu: Yüzde 5
Mehmet Altınöz: Yüzde 3