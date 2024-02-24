Son çıkan 9 İstanbul anketinin sonuçları ne diyor? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

İstanbul seçimlerinde ne olacak? İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarmasıyla hesaplar karıştı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği kabul edilen seçimde kim ne kadar oy alıyor? Anket şirketleri peş peşe anketler yayınlamayı sürdürüyor. İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketlerinin sonuçları...