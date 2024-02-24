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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel sakatlandı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel sakatlandı

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel şoku yaşanıyor. İki futbolcu da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

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Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi iki oyuncusundan kötü haber geldi.  Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İrfan Can Kahveci bir adale sakatlığı yaşadı. Sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Kahveci'nin en az 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Afrika Kupası'ndan yeni dönen Bright Osayi-Samuel de sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak?

İrfan Can Kahveci en az 2 hafta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler bu 2 haftalık süreçte Süper Lig'de Kasımpaşa ve Hatayspor'la karşılaşacak. 28 yaşındaki oyuncu Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise eşleşmesinin ilk maçında da formasından uzak kalacak.

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