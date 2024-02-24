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İran sınırında tır kuyruğu 15 kilometreyi buldu

İran sınırında tır kuyruğu 15 kilometreyi buldu

İran tarafından günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

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Esendere Sınır Kapısı’nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 15 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı’ndan İran’a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor. 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştuğunu belirten Bahri Tekin, “Öğle saatlerinde Esendere’den Yüksekova’ya gittiğimiz sırada 15 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu vardı. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu çile biter, herkes yoluna devam eder. Yoksa günlerdir bunlar burada bekliyor” dedi.

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