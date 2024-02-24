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Başkentliler hamsiyle doydu, horonla ısındı

Başkentliler hamsiyle doydu, horonla ısındı

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle Ankara’da hamsi festivali düzenlendi.

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Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yılı nedeniyle Başkent millet bahçesinde düzenlenen hamsi festivaline Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 ton hamsi dağıtımının yapıldığı festivale, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok katıldı. Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok burada vatandaşlarla beraber horon tepip alkış tuttular.
Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, “Ben öncelikle sizlerin Berat kandilinizi kutluyorum. Bu etkinliği düzenleyen Trabzon Dernekler Federasyonuna teşekkür ediyorum. Ülkemizin her tarafına hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bizim başımızda liderimiz var. Bizim başımızda Cumhurbaşkanımız var. Allah ondan razı olsun. O bize yürü diyor, bizde Allah’ın izniyle yürüyoruz” dedi.

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