CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin 3. ayak yarışları Alanya'da yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi'nin 3. ayak yarışları yapıldı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Bisiklet Turizmi Derneğinin organize ettiği CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi'nin "INT Kleopatra Beach Criterium" etabı, Alanya Öğretmenevi önünde start aldı.

152 sporcunun yer aldığı yarışların 2 kilometrelik parkurunda elit erkekler 20, elit kadınlar 15, genç erkekler 15 ve genç kadınlar 10 tur pedal çevirdi.

Organizasyonda elit erkeklerde birinciliği Ramazan Yılmaz, ikinciliği Çin'den Ma Binyan, üçüncülüğü Almanya'dan Max Markl elde etti.

Elit kadınlarda ise Özbekistan'dan Kuskova Yanina birinci, aynı ülkeden Elmurodova Mohinabonu ikinci ve Rizaeva Asal üçüncü oldu.

Genç erkeklerde ise birinciliğe Emre Kaplan, ikinciliğe Muhammet Ufuk Gökdemir, üçüncülüğe Haktan Ramazan Sayan ulaştı.

Genç kadınlarda ise yarışı Sude Nur Satıcı birinci, Nilsu Karatay ikinci, Esma Duman da üçüncü sırada bitirdi.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 1.2 kategori yarışlarından Alanya Bisiklet Turu (Tour of Alanya) yarın gerçekleştirilecek.