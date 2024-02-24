Emekli Korgeneral Ömer Paç, tütün kaçakçılığından tutuklandı

2016-2017 yıllarında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı yapan Emekli Korgeneral Ömer Paç, 3 valiz dolusu kaçak elektronik sigarayla (478 karton) yakalandı. Paç, tütün kaçakçılığı yapmaktan KKTC’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, 2016-2017 yıllarında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı yapan Emekli Korgeneral Ömer Paç, 3 valiz dolusu elektronik sigara tütünü kaçakçılığından tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 22 Şubat 2024 tarihinde saat 06.00 raddelerinde, Ercan Havalimanı’nda VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufunda bulunan üç valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi'nden ihracatçı izni almaksızın yurt dışına çıkarmak suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası’na aykırı davranıp ülkeden çıkış yaptığını söyledi.

Tütünlere Esenboğa Havalimanı’nda el konuldu, Paç ülkeye geri döndü

Polis, tütünlere aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda el konulduğunu açıkladı. Polis, zanlının aynı gün saat 22.30 sıralarında ülkeye geri döndüğünü, 23 Şubat 2023 tarihinde ise tutuklandığını ifade etti. Polis, tütünlere Ankara’da el konulduğunu, bununla ilgili Türk makamlarıyla görüşme yapacaklarını söyledi.

Evinde de arama yapılacak

Polis, zanlının evinde de arama yapılması gerektiğini, ayrıca mesele ile bağlantılı şahıslar olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Sık sık seyahat ettiği belirlendi, X ray görüntüleri incelenecek

Polis, öte yandan zanlının sık sık seyahat ettiğini, mesele ile bağlantılı şahısların ve X ray cihaz görüntülerinin incelenip neticelendirilmesi gerektiğini açıkladı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde bu tanıklara ve tahkikata etki edebileceğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Zanlının avukatı ise, zanlının doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Kaynak: Kıbrıs Postası