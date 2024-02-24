DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz

Terör örgütü DHKP-C, yargı mensuplarını bir kez daha hedef tahtasına oturttu. DHKP-C tarafından yayınlanan bildiride, yargı mensuplarını "Kefen giyeceksiniz" şeklinde ölümle tehdit etmeyi sürdürdükleri ortaya çıktı.

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Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi olan DHKP/C silahlı terör örgütü, 1994 yılından günümüze Türkiye Cumhuriyeti Devletini düzenlediği kanlı eylemlerle devirmeyi planlıyor. Örgütün kullandığı yöntemler arasında, suikast, intihar saldırıları, bombalı eylem ve silahlı saldırılar bulunuyor.

DHKP-C'nin Yunanistan'daki üst düzey firarileri, geçen yıl 30 Ekim'de Edirne üzerinden yurda bombalı eylem yapmak amacıyla girmeye çalıştığı istihbaratına ulaşıldı. Meriç sınırından yasadışı yollardan girmeye çalışan alan DHKP-C'li Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır güvenlik birimleri ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. DHKP-C'lilerin üzerinden, 12 kilo patlayıcı maddenin yer aldığı canlı bomba yeleği ile Çağlayan Adliyesi'nin krokisi çıktı.

Hedef doğruladı

DHKP-C silahlı terör örgütü yaptıkları basın açıklamasında yargı mensuplarını hedef tahtasına oturttu. Edirne'de etkisiz hale getirilen DHKP-C'lilerin hedeflerini doğrulayan örgüt; "Meriç şehitlerinin üzerinde meclisin krokisi bulunmuş, Çağlayan'ın krokisi bulunmuş. Evet buldunuz. Hiç saklamadık ki hedeflerimizi. Krokiyi buldunuz. Bizi engellemeye gücünüz yetmez. Öğreneceksiniz. Yine geleceğiz. Evinizi de, meclisinizi de, saraylarınızı da başınıza yıkacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

Çağlayan adliyesi saldırısı

DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. DHKP/C üyesi 2 terörist, polisle çıkan çatışmada ölü ele geçirilirken bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi ise yaralandı. Örgüt yayınladığı bildiri de silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivil vatandaş Dilfiraz Karataş'ın ailesine utanmadan başsağlığı mesajı paylaştıkları belirlendi.

Halkın can güvenliği için kendilerini siper ettiler yalanı

Çağlayan Adliyesi'ndeki düzenledikleri silahlı saldırıda halkın can güvenliği için DHKP-C'li 2 teröristin kendilerini siper ettiği yalanının arkasına sığınarak, "Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan Adliyesi'ne dönük eylemi sırasında yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş'ın ailesine başsağlığı diliyoruz. Cephe savaşçıları Çağlayan Adliyesinde iki farklı noktada silahlı eylem yaptı birinci eylem D girişi kapısı Emrah Yayla ilk eylem yerinde, görüntülerde de görüldüğü gibi, önünde iki polis durduğu halde onlara sıkmıyor. Çünkü polis ile Emrah Yayla'nın arasında halktan bir kadın var. Emrah Yayla, kendi canından önce halkın güvenliğini aldı. Cepheli savaşçının ilk temel kuralı: 'Önce Halkın Güvenliği'. Eylemin devamında iki cepheli savaşçı C kapısına yönelerek üst geçit üzerinden koşmaya başlıyorlar. Koşarken, önlerinde halk var diye, iki cepheli savaşçının elinde silah yok. Videolarda kesin olarak görünen şudur: Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un elinde, o sırada silah yoktur. Cepheli savaşçının ikinci temel kuralı: 'Gerekirse Canını Siper Edeceksin Halkın Önünde'" şeklinde açıklamada bulundu.

Yargı mensuplarına "kefen giyeceksiniz"

DHKP/C silahlı terör örgütü, savcı ve hâkimleri ölümle tehdit ederek, "Adalet yoksa güvenlik de yok. İki kapı, üç kilit, on polis sizi koruyamaz. Hâkimler, savcıları adaletsizlik ve zulüm sürdükçe, güvende olmayacaksınız. Biz zaten her eylemimizde feda ile yola çıkıyoruz. Biz "Ya Adalet Ya Ölüm" diyoruz. Siz karar vereceksiniz; ya kefen giyeceksiniz ya güvende olacaksınız. Ya kefen ya güven karar sizin. Gölgenizden bile korkacaksınız. Bir gözünüz diğerinden şüphe edecek. Bir eliniz diğerini tetik sanacak. Nefesimizi hep ensenizde hissedeceksiniz" şeklinde bildiri yayınladılar.

KAYNAK: SABAH