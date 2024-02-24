Bayraktar AKINCI C ilk uçuş testini tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA'nın bin 700 HP'ye sahip olan C modeli, ilk uçuş testini Tekirdağ'da başarıyla tamamlayarak göğüs kabarttı..

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Türkiye'nin yerli savunma sanayisinde başı çeken İHA ve SİHA'lar, hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanıldıkları operasyonlarda elde edilen başarılarla gurur veriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) C modeli gökyüzüyle buluştu.

Gökyüzüyle buluştu

2 X 850 HP olmak üzere toplamda bin 700 HP güce sahip olan Bayraktar AKINCI C, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek.

İlk test uçuşu başarılı

Çorlu’da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C TİHA, ilk testini başarıyla tamamladı.

Test uçuşu BAYKAR'ın sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

Bayraktar AKINCI, Yeni Gücüyle Gökyüzünde!

Gök Vatan’da yüksek performans sağlayacak 2X850=1700 HP güce sahip yeni motoru ile Bayraktar AKINCI C ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Yolu açık olsun!

Akıncı C'nin özellikleri

- 45+ bin feet (13km+) irtifa.

- 24 saati geçen uçuş süresi.

- 195 knots (361km/s) hız.

- 12.2 m uzunluk, 20 m kanat açıklığı, 4.1 m yükseklik.

- Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi.

- Yer sistemlerinden bağımsız otomatik ve hassas iniş ve kalkış.

- Uydu haberleşmesi sayesinde dünyanın her yerinden kontrol.

- GPS’e bağımlılığı yok. Dahili Sensör füzyonu.

- Lazer güdümlü akıllı mühimmatları ve göz bebeğimiz SOM füzesini kullanabiliyor.

- AESA radarı, Aselsan ortak açıklık hedefleme sistemi ve elektronik harp sistemleri.

- 6 tona kadar kalkış ağırlığı.

- 1.5 tona kadar faydalı yük.

Akıncı A – 2x 450 HP, toplam 900 HP motor gücü

Ivchenko-Progress, AI-450C, 2 x 336 kW

Akıncı B – 2x 750 HP, toplam 1500 HP motor gücü

Pratt & Whitney Canada, PT6A-135A, 2 x 559 kW

Akıncı C – 2x 850 HP, toplam 1700 HP motor gücü