Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT toplantısına video mesaj

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

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İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleşti.

İslam dünyasının dört bir yanından yetkililer toplantıya katılırken, Türkiye'nin temsilcisi olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu.

Toplantıda Fahrettin Altun katılımcılara hitap etti.

Video mesaj göderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise toplantıya video mesaj ile katıldı.

7 Ekim'den beri Gazze'de ve İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında çok büyük vahşet yaşandığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı da 100'ün üzerindedir"

"Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı. İsrail'in katlettiği Gazzelilerin kahir ekseriyetini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. İsrail işgal güçleri sadece masum sivilleri değil aynı zamanda sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını da hedef alıyor. Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı da 100'ün üzerindedir.

"İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır"

İşlediği savaş ve insanlık suçlarını örtmek için İsrail, gerçeklerin çarpıtılması ve propaganda başta olmak üzere her yolu kullanmaktadır. Yaptıkları tarafgir haberlerle Batılı medya organları İsrail'in propaganda makinasının işlemesine katkı sunmuşlardır. Bu tablo karşısında İslam ülkeleri olarak sorumluluklarımızdan biri de yalanın hakikati perdelemesinin önüne geçmektir. Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına alınması, duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır. 'Filistin topraklarında gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik dezenformasyon ve saldırılar' başlıklı toplantınızın buna vesile olacağına inanıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun."