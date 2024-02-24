Carlo Ancelotti: Arda 11 başlamaya hazır

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in, ilk 11'de sahaya çıkması ya da daha fazla süre alması için sabırlı olunması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 26. haftasında 25 Şubat akşamı sahasında Sevilla'ya karşı oynayacak Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti basın toplantısı düzenledi.

Santiago Barnabeu'da 23.00'te başlayacak maç öncesinde Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu.

"Maça baştan itibaren başlayabilecek bir seviyede"

Bu sezon LaLiga'da sadece 3 maçta ve toplamda 25 dakika süre alan Arda Güler'in "neden sahada daha fazla süre alamadığı" sorulan Ancelotti, şu cevabı verdi:

Bu diğer futbolcularla rekabetle ilgili bir mesele. Çok genç ve sabırlı olmak gerek. Ama maça baştan itibaren başlayabilecek bir seviyede.

İlk 11 belirlenmedi

Ancelotti, Sevilla karşısındaki ilk 11'i henüz belirlemediğini de kaydetti.

Real Madrid'te yarınki maç öncesi Juse Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan çıkan defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in Sevilla'ya karşı forma giyeceği açıklandı.

Madrid, liderliğini sürdürüyor

LaLiga'da 62 puanla lider durumda olan Real Madrid'i 56 puanla Girona takip ediyor. Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.