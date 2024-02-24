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Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü

Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü

Bir evde ölü bulunmasıyla gündemde geniş yer edinen Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in Kırşehir'de yaşayan anne ve babası su kuyusuna düşerek yaralandı.

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4 yıl önce işlenen Aleyna Çakır cinayeti, Türkiye'yi sarsmıştı. Aleyna Çakır olarak bilinen ve 21 yaşında öldürülen Sema Esen'in ailesi, Kırşehir'de su kuyusuna düştü.

Yaralandılar

Kaman ilçesinde bulunan ikametlerinde su kuyusuna düşen Hatun Esen ve düştüğü kuyudan eşini çıkartmak isteyen Mehmet Esen yaralandı.

Tedavileri sürüyor

Yaralı çift Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı yaşanan olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ölümü Türkiye'nin gündemi olmuştu

Aleyna Çakır'ın, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu.

Sema Esen'in hayatını kaybetmesinin şüphelisi Ümitcan Uygun yargılandığı başka bir davadan da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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