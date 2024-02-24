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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı hakemine büyük tepki

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı hakemine büyük tepki

​Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı hakkında hakemlere tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 90+5'de Batshuayi'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.

Mücadelede Kasımpaşa'nın golünü 58. dakikada Porozo atarken sarı-lacivertli takımın eşitlik golünü de 64. dakikada frikikten Mert Hakan Yandaş kaydetti.

GALATASARAY'DAN BÜYÜK TEPKİ

Maçın son bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe'nin 90+5'te kazandığı penaltı sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Galatasaray da Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı hakkında hakemlere tepki gösterdi.

Sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.

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