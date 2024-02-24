BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, hayatını kaybetti.

Abone ol

Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum Genel Başkanımız için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Batan gemiye 36 dalış yapıldı
Batan gemiye 36 dalış yapıldı
Venezuela: Türkiye önemli bir rol oynuyor
Venezuela: Türkiye önemli bir rol oynuyor
Beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsüne 16 bin lira ceza
Beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsüne 16 bin lira ceza
Yeni "Türk Yıldızı" HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Yeni "Türk Yıldızı" HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! En az 10 gün yok
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! En az 10 gün yok
Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü
Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü
DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz
DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz
Carlo Ancelotti: Arda 11 başlamaya hazır
Carlo Ancelotti: Arda 11 başlamaya hazır
Özgür Özel'e memleketinde bir şok daha! Saadet Partisi de çare olamadı
Özgür Özel'e memleketinde bir şok daha! Saadet Partisi de çare olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT toplantısına video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT toplantısına video mesaj