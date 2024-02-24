BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  DÜNYA

İsrail Gazze'de bir subayının öldürüldüğünü duyurdu

İsrail Gazze'de bir subayının öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Abone ol

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Givati Tugayı'nda bölük komutanı Yüzbaşı Eyal Shominov'un Gazze'deki çatışmalarda öldüğü kaydedildi.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 577 askeri öldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan: İsrail zulmünün önüne hep beraber geçmiş olacağız
Bakan Fidan: İsrail zulmünün önüne hep beraber geçmiş olacağız
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İsmail Kartal: Birini atsak, farklı kazanabilirdik
İsmail Kartal: Birini atsak, farklı kazanabilirdik
Konyaspor'dan kritik üç puan! Galibiyet için 4 dakika yetti
Konyaspor'dan kritik üç puan! Galibiyet için 4 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı hakemine büyük tepki
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı hakemine büyük tepki
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak hayatını kaybetti
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Batan gemiye 36 dalış yapıldı
Batan gemiye 36 dalış yapıldı
Venezuela: Türkiye önemli bir rol oynuyor
Venezuela: Türkiye önemli bir rol oynuyor
Beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsüne 16 bin lira ceza
Beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsüne 16 bin lira ceza
Yeni "Türk Yıldızı" HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Yeni "Türk Yıldızı" HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı