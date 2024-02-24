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Konyaspor'dan kritik üç puan! Galibiyet için 4 dakika yetti

Konyaspor'dan kritik üç puan! Galibiyet için 4 dakika yetti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor sahasında Hatayspor'u mağlup etti.

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Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0 Konyaspor üstünlüğünde tamamlandı. Ev sahibi takımın galibiyet gollerini; 52.  dakikada Uğurcan Yazgılı, 56. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Bu skorun ardından kritik bir üç puanı hanesine yazdıran Konyaspor, 28 puana yükseldi. Ligde 10. yenilgisini alan Hatayspor 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Mersin'de Fenerbahçe ile 3 puan mücadelesine çıkacak.

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