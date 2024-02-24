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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

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Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Şaban ayında ibadetler yerine getiriliyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Gazze'yi de unutmadı.

"Mazlumların Allah yardımcısı olsun"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum.

Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun.

Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun.

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