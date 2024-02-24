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İsmail Kartal: Birini atsak, farklı kazanabilirdik

İsmail Kartal: Birini atsak, farklı kazanabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan birini atsak, farklı kazanabilirdik. " dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. 

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. 

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde: 

"Farklı kazanabilirdik"

"Maçtan önce de söylediğim gibi, Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık. Golle birlikte hamlelerimizi yaptık. Rakibin daha fazla üzerine giderek direnç koyduk. Taraftarımızla yaptığımız görüşmede, bundan sonra ilk dakikadan son dakikaya kadar takımı desteklemeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşamki galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum"

"Fred bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor"

"Fred bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor. İlk yarıda istediğimiz çıkışları yapamadık. İkinci yarıda istediğimizi yaptık. Bir tane gol pozisyonları var. Onun haricinde pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemli."

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