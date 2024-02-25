HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe taraftarı Rade Krunic'i ıslıkladı
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken bazı futbolcuların formsuzluğu dikkat çekti. Karşılaşmanın 60. dakikasında oyundan çıkan sarı-lacivertli futbolcu Rade Krunic, taraftar tarafından ıslıkla protesto edildi.Abone ol
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında uzatmalarda kazandığı penaltı golüyle Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
Özellikle ilk yarıda oynanan futbol eleştirilerken Krunic'in takıma katkısı tartışma konusu oldu.
Müsabakanın 60. dakikasında sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder ile Rade Krunic kenara geldi. Kalan sürede Sebastian Szymanski ve Serdar Dursun forma şansı buldu.
Oyundan çıkan Rade Krunic, kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklandı. Yıldız futbolcunun mutsuz olduğu gözlemlendi.