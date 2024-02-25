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4 ilde eş zamanlı operasyon! Çakar adlı organize suç örgütü çökertildi 1 milyarlık haksız kazanç

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
4 ilde eş zamanlı operasyon! Çakar adlı organize suç örgütü çökertildi 1 milyarlık haksız kazanç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-47’ Operasyonlarında, bölgede ‘Çakar’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' operasyonlarında aralarında elebaşlarının da bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.
Yerlikaya paylaşımının devamında, "Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşlarımızı borçlandırarak 'tefecilik' suçunu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de iş yerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek 'yağma suçunu' işledikleri, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

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