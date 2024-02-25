Erman Toroğlu'nun Galatasaray sözleri gündem oldu: Bırakın bu işleri ya, bu cümlelerle milleti uyutuyorsunuz

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonuna tepki gösteren Galatasaray yönetiminin paylaşımını eleştirdi. Toroglu, "Bırakın bu işleri ya, bu cümlelerle milleti uyutuyorsunuz! Bütçesi sizden 5 kat düşük takım sizi duman etti. Avrupa'da 4 yediniz 4! Icardi, reklam filmi çevirmekten yürüyemiyor. Kendi halinize bakın." dedi.

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Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kasımpaşa galibiyetine Galatasaray cephesinden tepki gelirken, ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı-Kırmızılılar'a tepki gösterdi.

A Spor ekranlarında konuşan usta yorumcu Erman Toroğlu Galatasaray'ın bu paylaşımına dair sert bir eleştiride bulundu.

"Bütçesi sizden 5 kat düşük takım sizi duman etti"

Toroğlu Galatasaray'ın paylaşımına dair "Bırakın bu işleri ya, bu cümlelerle milleti uyutuyorsunuz! Bütçesi sizden 5 kat düşük takım sizi duman etti. Avrupa'da 4 yediniz 4! Icardi, reklam filmi çevirmekten yürüyemiyor. Kendi halinize bakın." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin son dakikalarda kazandığı penaltı vuruşunda, Batshuayi kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru 2-1'e getirmiş ve mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Galatasaray'dan tepki gelmişti

Sarı-Lacivertliler'in bu galibiyeti sonrası Galatasaray'dan tepki paylaşımı gelirken yapılan paylaşımda "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadeleri kullanılmıştı.