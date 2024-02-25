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Hizan’da üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti

Hizan’da üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti

Bitlis’in Hizan ilçesinde kavak ağacı kesen F.Y. adlı vatandaşa yardıma gelen D.D., üzerine devrilen kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay öğleden sonra Hizan ilçesinin Erencik Köyü’nde meydana geldi. F.Y. adlı vatandaş, kendisine ait olan kavak ağacını kesmek istedi. F.Y.’nin yardımına D.D. adlı vatandaş yetişti. F.Y.’nin kestiği kavak ağacı yardımına yetişen D.D.’nin üzerine düştü. Ağır yaralanan D.D., olay yerine çağırılan ambulans ile Hizan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen D.D. hayatını kaybetti. F.Y. taksirle adam öldürme nedeniyle tutuklanırken, Hizan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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