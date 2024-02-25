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Saadet Partisi’nden destek gelmişti! CHP Saruhanlı'da seçime katılamayacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Saadet Partisi’nden destek gelmişti! CHP Saruhanlı'da seçime katılamayacak

Manisa'da CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin'in başvurusunun geç yapılması ve CHP'den aday gösterilememesi nedeniyle Saadet Partisi’nden aday olmak için yaptığı başvuru yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP geçtiğimiz seçimde yüzde 55'in üzerinde oy aldığı Saruhanlı'da seçime katılamayacak.

Başkan adayı ve meclis adayı listelerini 20 Şubat'ta saat 17.00'den sonra ilçe seçim kuruluna teslim etmek isteyen CHP'nin başvurusu kabul edilmedi ve yaptıkları itiraz da reddedildi.

Saadet Partisi'nin logosu ve çatısı altında girecekti

Bunun üzerinde sabah erken saatlerden itibaren Saadet Partisi ile görüşmeye başlayan CHP heyeti, saatler sonra açıklama yaparak seçimlere Saadet Partisi'nin logosu ve çatısı altında girme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Daha sonrasında gelen itirazlar üzerine ilçe seçim kurulu itirazları değerlendirmek için toplandı. İtirazları değerlendiren ilçe seçim kurulu, başvurusunda geç kalan Zeki Bilgin’in başka bir partiden aday olamayacağına hükmetti.

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