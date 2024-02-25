Marmara Denizi'nde batan gemideki 4 kişiden iz yok! 36 kez dalış yapıldı

Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışlar "TCG Akın Gemisi"nden gerçekleşirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi de İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yaparak kayıp mürettebatın izini arıyor.