Fenerbahçe 90+5'te penaltı kazandı, karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçının 90+5. dakikasında kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu. Fenerbahçeli futbolcular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarparak dışarı çıktığına yönelik itirazda bulunurken Kasımpaşa tarafından penaltı kararına ititraz edildi. Maç sonrası eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.

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Süper Lig'in 27 haftasında Fenerbahçe sahadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1 berabere giderken Fenerbahçeli futbolcular 90+5. dakikada sol kanattan gelen topun Yunus Emre Gedik'in eline çarparak dışarı çıktığına yönelik itirazda bulundu. İtirazların ardından bir süre VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, pozisyonu yakından inceleme kararı aldı. Yaşanan pozisyonu VAR'da izleyen hakem Aydın, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

Maç ne zaman olacak?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu Şanlıurfa'da Süper Kupa hazırlıkları: Ek uçak seferleri için görüşmeler başladı.



UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Penaltı atışında topun başına geçen Batshuayi yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre'yi geçemedi. Dönen topa ikinci vuruşunu yapan Belçikalı golcü ağları havalandırmayı başardı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Maç sonrası görüntüleri izleyen eski hakemler, penaltı kararını yorumladı.

Eski hakemlerden Deniz Çoban, "Bu açıdan bakınca ele geldi ya da gelmedi diyemem. Dokunuyorsa eğer yumruğa dokunmuş gibi gözüküyor. VAR müdahalesi bu pozisyonda başından sonuna kadar yanlış. Hakem gelip izledikten sonra penaltı vermiş. Doğru diyemeyeceğim o da yanlış. Bu pozisyon VAR'ın konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.



Topun kırılmasıolduğunu söyleyen eski hakemlerden Bahattin Duran, "Futbolcunun eline geldiğini düşünüyorum ama sol eline geldiğini düşünüyorum. Topun kırılması var net. Parmakta hareket var. Ama net bir penaltı var diyemem." dedi.



Bülent Yıldırım da "Bu top bir yerden kırıldı ancak buradan ayırt edemiyorum. VAR'ın bu pozisyona müdahale etmesi yanlış bu orta hakemin vereceği bir karar. Şu pozisyonda korner kararı çıksa kim itiraz edecekti." değerlendirmesinde bulundu. Pozisyonun VAR'a gitmemesi gerektiğini söyleyen eski hakemlerde Fırat Aydınus, "VAR, protokol gereği bu pozisyonda hakemi izlemeye çağıramaz. %100 kanıt ve ispat yok! Hakem akışta penaltı vermediyse oyun devam etmeliydi." dedi.