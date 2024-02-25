Hızını alamayan defineciler tarihi eser bulma hayaliyle 30 metre kuyu kazdı

Denizli’de define bulma hayali ile kaçak kazı yapan define avcıları 30 metre derinliğinde kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandılar.

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Denizli’nin Buldan ilçesi Çağış mevkiinde kaçak kazı yapan şahıslar olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Define avcılarını suçüstü yakalayan jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında da hayrete düştü. Define avcılarının tarihi eser bulma umuduyla 30 metre derinliğine sahip kuyu kazdıkları belirlendi. Operasyon kapsamında kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, M.Ç, A.D, ve O.D, gözaltına alındı.