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Erzincan Bögert Maden Suyu, İsviçre ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor

Erzincan Bögert Maden Suyu, İsviçre ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor

Erzincan Bögert Maden Suyunun İsviçre ve Suudi Arabistan’a ihracatı için imzalanan distribütörlük sözleşmesi sonrasında ilk ihracat sevkiyatı yapıldı.

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Erzincan Bögert Maden Suyunun İsviçre ve Suudi Arabistan’a ihracatı için, Erzincan Belediyesi ile İsviçre merkezli ve Erzincan merkezli iki şirket ile distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştı.

İmzalanan sözleşmenin ardından ilk 2 tır maden suyu ihracatı gerçekleşti. İhracat sevkiyatında konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Maden Suyu Fabrikamızda üretmiş olduğumuz mineralli maden sularımızı bugünden itibaren İsviçre ve Suudi Arabistan’a göndermekteyiz. İlk ihracatımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum, daha nice ülkelere satmak dileğiyle. İyi ki varsınız” dedi.

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