BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL

Erzurum’da din görevlileri iyilikte buluştu

Erzurum’da din görevlileri iyilikte buluştu

Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde "Zekat İyilik Buluşmaları Toplantısı" yapıldı

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekât konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla "2024 Yılı Zekat İyilik Buluşmaları" düzenleniyor. Bu kapsamda Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde "2024 Yılı Zekât İyilik Buluşmaları" düzenlendi.
Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, İnsanlarımızı dini konularda aydınlatmak en öncelikli görevimiz. Mali ibadetlerden olan zekat konusu da; bazen gözden kaçabilmekte veya yanlış hesaplanabilmektedir. Vatandaşlarımızı doğru yönlendirmek birinci hedefimiz olmalı" dedi.
Ardından kürsüye gelen İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal ise "Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm alanlarda olduğu gibi zekat konusundaki faaliyetleri de dünyanın dört bir yanında ciddi ve güçlü bir şekilde icra ediliyor. Başkanlığımız, nerede olursa olsun mazlumlara umut olmaya gayret gösteriyor. Bu noktada bizlere düşen görev gerçekten çok hassas. Bu anlamda insanlarımızın doğru bilgilendirilmesi son derece önemli. Zira bu alandaki en küçük zafiyet, bu milletle hiç bir dini ve milli bağı olmayan gruplara fırsat kapısı olabiliyor.” diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerin sayısal verilerle anlatıldığı program hediye takdimi ile sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan Bögert Maden Suyu, İsviçre ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor
Erzincan Bögert Maden Suyu, İsviçre ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kars’ta okullar arası satranç turnuvası sona erdi
Kars’ta okullar arası satranç turnuvası sona erdi
Galatasaray ile Antalyaspor 56. randevuda
Galatasaray ile Antalyaspor 56. randevuda
Necmettin Erbakan, vefatının 13. yılında İstanbul'da anıldı
Necmettin Erbakan, vefatının 13. yılında İstanbul'da anıldı
İpsala Sınır Kapısı'nda iki tırda 51 düzensiz göçmen yakalandı
İpsala Sınır Kapısı'nda iki tırda 51 düzensiz göçmen yakalandı
Fenerbahçe 90+5'te penaltı kazandı, karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Fenerbahçe 90+5'te penaltı kazandı, karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Saadet Partisi’nden destek gelmişti! CHP Saruhanlı'da seçime katılamayacak
Saadet Partisi’nden destek gelmişti! CHP Saruhanlı'da seçime katılamayacak
Ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Şubat ayında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Taksim’e akın etti
Şubat ayında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Taksim’e akın etti
Durdurulan araçtan 1139 adet uyuşturucu hap çıktı
Durdurulan araçtan 1139 adet uyuşturucu hap çıktı
4 ilde eş zamanlı operasyon! Çakar adlı organize suç örgütü çökertildi 1 milyarlık haksız kazanç
4 ilde eş zamanlı operasyon! Çakar adlı organize suç örgütü çökertildi 1 milyarlık haksız kazanç