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Parti çok seçime giren yok! YSK'daki son veriler ortaya çıktı

Parti çok seçime giren yok! YSK'daki son veriler ortaya çıktı

2024 başından bu yana üç yeni parti kurulmuş durumda. Parti sayısının bolluğuna karşın çoğu partinin adı var kendi yok. Seçimlere katılma yeterliliği bulunmuyor.

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Milliyet'ten Coşkun Ergül'ün haberine göre YSK’nın yaptığı açıklamaya göre şu anda 138 partiden sadece 36’sı seçime katılma yeterliliğine sahip. Ancak Yenilik Partisi ve Genç Parti’nin yarıştan çekilmesi ile 31 Mart seçimlerine katılacak parti sayısı 34’e düştü. Yine de bu sayı son 4 yerel seçime katım açısından bir rekor. 2009 yerel seçimlerine 19, 2014 yerel seçimlerine 26, ittifakların geçerli olduğu 2019 seçimlerinde ise 12 parti seçime girmişti. 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde ise 24 parti yarışmıştı. 

 100’ün üstünde tabela partisi

Faal 138 siyasi parti arasında; adında “Türkiye” olan 15 parti, “Adalet” olan 7 parti, “Cumhuriyet” olan 4 parti, “hak” olan 4 ve “milli” olan 5 parti bulunuyor. Çoğu tabela partisi konumundaki bu partiler içinde; “İşçinin Kendi Partisi”, “Küresel Adalet ve Liyakat Partisi”, “Sağduyu Partisi” ile “Sevgi ve Saygı Partisi”, “Kadın Partisi”, “Şahlanış Partisi”, “Umuda Yürüyüş Partisi” gibi ilginç isimler dikkati çekiyor.

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