Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? "Hangisi daha başarılı?" anketinde şoke eden sonuç, fark büyük...
Yapılan son anketten çıkan sonuç hayli şaşırtıcı... Ankette katılımcılara "Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini genel başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi. İşte sonuçlar...
Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in karşısında yenilgi alarak görevi bırakmak zorunda kalmıştı. O günden sonra genel başkanlık koltuğuna oturan Özel'in performansı da tartışılmaya başlandı.
Areda Survey, çarpıcı bir araştırmaya imza attı. 2 bin 24 kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara "Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini Genel Başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Bu soruya cevap verenlerin yüzde 62.4'lük büyük bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verirken
Özgür Özel'i başarılı bulduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 37.6'da kaldı.