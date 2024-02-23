Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? "Hangisi daha başarılı?" anketinde şoke eden sonuç, fark büyük...

Areda Survey, çarpıcı bir araştırmaya imza attı. 2 bin 24 kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara "Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini Genel Başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.