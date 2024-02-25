BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobil beton elektrik direğine çarptı : 1’i ağır 3 yaralı!

Otomobil beton elektrik direğine çarptı : 1’i ağır 3 yaralı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Bahardere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y.Y. idaresindeki 16 CKS 19 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü B.Y.Y. ve E.Y.Y. ile K.K.K. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, 3 yaralıdan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan Bögert Maden Suyu, İsviçre ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor
Erzincan Bögert Maden Suyu, İsviçre ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kars’ta okullar arası satranç turnuvası sona erdi
Kars’ta okullar arası satranç turnuvası sona erdi
Galatasaray ile Antalyaspor 56. randevuda
Galatasaray ile Antalyaspor 56. randevuda
Necmettin Erbakan, vefatının 13. yılında İstanbul'da anıldı
Necmettin Erbakan, vefatının 13. yılında İstanbul'da anıldı
İpsala Sınır Kapısı'nda iki tırda 51 düzensiz göçmen yakalandı
İpsala Sınır Kapısı'nda iki tırda 51 düzensiz göçmen yakalandı
Fenerbahçe 90+5'te penaltı kazandı, karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Fenerbahçe 90+5'te penaltı kazandı, karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Saadet Partisi’nden destek gelmişti! CHP Saruhanlı'da seçime katılamayacak
Saadet Partisi’nden destek gelmişti! CHP Saruhanlı'da seçime katılamayacak
Ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Şubat ayında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Taksim’e akın etti
Şubat ayında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Taksim’e akın etti
Durdurulan araçtan 1139 adet uyuşturucu hap çıktı
Durdurulan araçtan 1139 adet uyuşturucu hap çıktı
4 ilde eş zamanlı operasyon! Çakar adlı organize suç örgütü çökertildi 1 milyarlık haksız kazanç
4 ilde eş zamanlı operasyon! Çakar adlı organize suç örgütü çökertildi 1 milyarlık haksız kazanç