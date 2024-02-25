BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fırat Nehri'ne atlayan kadını vatandaşlar kurtardı!
Fırat Nehri'ne atlayan kadını vatandaşlar kurtardı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Restoranlarda yeni dönem başladı! Menülere girdi fiyatlar yarı yarıya düştü
Restoranlarda yeni dönem başladı! Menülere girdi fiyatlar yarı yarıya düştü
Sahte reçeteyle milyonluk vurgun: 18 kişi tutuklandı, doktor ve eczacılar da var!
Sahte reçeteyle milyonluk vurgun: 18 kişi tutuklandı, doktor ve eczacılar da var!
İstanbul'un 4 ilçesinde fuhuş operasyonu! 12 kadın kurtarıldı
İstanbul'un 4 ilçesinde fuhuş operasyonu! 12 kadın kurtarıldı
Hızını alamayan defineciler tarihi eser bulma hayaliyle 30 metre kuyu kazdı
Hızını alamayan defineciler tarihi eser bulma hayaliyle 30 metre kuyu kazdı
Adana'da termometreler 23 dereceyi gösterdi!
Adana'da termometreler 23 dereceyi gösterdi!
Kocaeli'de hayvancıya küçükbaş desteği: Üreticiye koç ve teke dağıtılıyor
Kocaeli'de hayvancıya küçükbaş desteği: Üreticiye koç ve teke dağıtılıyor
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 zanlı yakalandı!
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 zanlı yakalandı!
Parti çok seçime giren yok! YSK'daki son veriler ortaya çıktı
Parti çok seçime giren yok! YSK'daki son veriler ortaya çıktı
Adana’da 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi
Adana’da 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi
'Erdoğan, polisle Erbakan'ın evini kuşattırdı' Ali Karahasanoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na hodri meydan
'Erdoğan, polisle Erbakan'ın evini kuşattırdı' Ali Karahasanoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na hodri meydan