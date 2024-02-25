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Ardahan eksi 18,6 derece ile buz tuttu

Ardahan eksi 18,6 derece ile buz tuttu

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.

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Ardahan'da etkili olan soğuk nedeniyle, ağaçlar kırağı ile kaplandı. Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede gece sıfırın altında 23 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Hakan Şengül adlı vatandaş, "Ardahan’da halen havalar çok soğuk. Bugün 25 Şubat ve her yer donmuş durumda. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Termometreler Ardahan'da eksi 18,6, Çıldır'da 13,7, Posof'ta 9,1, Damal'da 17,6 ve Hanak'ta eksi 18,2 dereceyi gösterdi. Sibirya soğuklarının bundan sonra da devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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