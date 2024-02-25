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Mersin'de kandilde 15 bin simit dağıtıldı

Mersin'de kandilde 15 bin simit dağıtıldı

Mersin'de Büyükşehir Belediyesince Berat Kandili dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki camilerde 15 bin kandil simidi dağıtıldığı bildirildi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her sene olduğu gibi bu sene de hem gün içerisinde kent merkezindeki işlek noktalarda hem de yatsı namazının ardından vatandaşlara kandil simidi dağıtımı yaptı.

Tarsus’tan Anamur’a kadar 13 ilçede vatandaşlar yatsı namazı sonrası Büyükşehir Belediyesinin kandil simidi ikramıyla karşılaştı. Ekipler vatandaşların Berat Kandilini kutlarken, vatandaşlara kutular içerisinde toplam 15 bin kandil simidi dağıttı.

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