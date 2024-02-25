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Yola düşen aydınlatma direğine çarpan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

Yola düşen aydınlatma direğine çarpan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

Aydın'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin çarparak yola devirdiği aydınlatma direğine çarpan otobüs ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi Otoban girişi kavşağında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuyucak istikametinden Buharkent yönüne seyir halinde olan D.D. isimli şahsın idaresindeki 20 AIE 929 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yola devrildi.

O esnada karşı istikametten gelen Pamukkale Turizm firmasına ait Gürsel Kurşun yönetimindeki 06 DTL 152 plakalı otobüs, yola devrilen aydınlatma direğine çarptı. Ardından aynı istikamette seyir halinde olan M.G. idaresindeki 20 TE 352 plakalı kamyonete çarpan otobüs, kontrolü kaybederek yolun sağ tarafında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada otobüs şoförü Gürsel Kurşun ile yolcu konumundaki Büşra Sarıaslan olay yerinde hayatını kaybetti, bir yolcu ile otomobil sürücüsü D.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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