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Mardin'de 5 milyon TL'lik sulama boruları saniyeler içinde küle döndü

Mardin'de 5 milyon TL'lik sulama boruları saniyeler içinde küle döndü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, piyasa değeri 5 milyon TL’den fazla olan bir köylünün sulama boruları ile ekipmanları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilmesi sonucu saniyeler içinde küle döndü.

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Olay, gece geç saatlerde Kızıltepe'nin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateş verdi. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Borular kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Karaboğa, zararının 5 milyon TL'den fazla olduğunu söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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