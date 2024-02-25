Cinsel ilişki vaadiyle dolandıran kadına istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Güler Ş. hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Erkan S. ve Halil Ç, internette eskort sitesindeki fotoğrafın üzerinde yazan telefon numarasını aradı.

Telefondaki kadınla, hesap numarasına 20 bin lira göndermeleri karşılığında evlerinde görüşmek için anlaşan iki arkadaş, parayı gönderdikten sonra kadına ulaşamadı.

Para hesabına geçtikten sonra telefonda Erkan S. ve Halil S. ile dalga geçen kadın, bu kişilerin telefon numaralarını engelledi. Bunun üzerine müştekiler, ilişki vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Para transferinin gerçekleştiği hesabın sahibi Güler Ş. ifadesinde, müştekilerin para gönderdiği hesabın kendisine ait olduğunu, 2020 Eylül'de Kuşadası'nda tatil yaptığı sırada banka kartlarının bulunduğu cüzdanını kaybettiğini, kartı kullanmadığı için de iptal ettirmediğini öne sürdü. Güler Ş, müştekileri tanımadığını, telefonda kimseyle pazarlık yapmadığını ve para istemediğini savundu.

İddianamede, şüphelinin beyanlarının teyidi amacıyla bankalardan istenen yazılarda, Güler Ş'ye ait hesaptan Kasım 2020 - Eylül 2023 arasında birçok kez kredi kartı borçlarının ödendiği, şüphelinin kartın aktif kullanıcısı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Ayrıca şüphelinin, çeşitli tarihlerde hesabına gelen paraları çekemediğinden bankaya bloke kaldırma talebinde bulunduğu ifade edildi.

Erkan S. ve Halil Ç'nin iletişim kurduğu telefon numarasının HTS kayıtlarına da yer verilen iddianamede, müştekilerin iletişime geçtiği numaranın, "numara yönlendirme" vasıtasıyla değiştirildiği, iletişim kurulan numaranın, A.S. isimli yabancı uyruklu kişiye ait olduğu belirtildi.

İddianamede, müştekilerin iletişim kurduğu hattın olay tarihinde Güler Ş'nin Denizli'deki ikamet adresinden baz verdiği tespiti de yer aldı.

10 yıla kadar hapis istemi

Güler Ş'nin, kendini gizlemek amacıyla yabancı uyruklu kişi adına kayıtlı "patates hat" olarak tabir edilen hat kullandığı aktarılan iddianamede şunlar kaydedildi:

"Bankalardan alınan yazılardan da anlaşılacağı üzere şikayete konu paranın şüpheliye ait hesaba geldiği, her ne kadar şüpheli banka hesap kartını kaybettiğini ileri sürmüşse de eylemin gerçekleştiği tarih öncesi ve sonrasında, hesaptan defalarca şüpheliye ait kredi kartı borçlarının ödendiği anlaşılmıştır. Güler Ş'nin beyanlarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu, somut olayla ilişiğini gösteren deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin atılı suçu işlediği tespit edilmiştir."

İddianamede, şüphelinin, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.