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Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolunay Kahrıman (38) idaresindeki 55 AID 405 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp, takla atarak ters döndü. Kazada, sürücü Tolunay Kahrıman ile Eser Kavas, Tuğrul Türkkaya ve Fuat Can Kavas yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan araç sürücüsü Kahrıman, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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