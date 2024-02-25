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Amatör lig takımı İmranlıspor'a transfer olan Yattara, ilk maç için heyecanlı

Amatör lig takımı İmranlıspor'a transfer olan Yattara, ilk maç için heyecanlı

Amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, Cumhuriyet Üniversitesi ile oynayacakları maçı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın konakladığı otelde açıklamalarda bulunan Yattara, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlerle futbol oynamanın bir hayali olduğunu aktaran Yattara, "Profesyonel ve amatör futbolcunun birlikte oynaması güzel bir şey. Bugün benimle beraber oynamaları belki onlara umut olacak, çok mutluyum." dedi.

Tüm futbolcular gibi kendisinin de amatörden yetiştiğine dikkati çeken Yattara, "Efsane olmak istiyorum. Sırada genç futbolcular var. İnşallah bu futbolcular da bir gün profesyonel olacak, bunu görmek istiyorum. Görünce mutlu olacağım." diye konuştu.

Yattara, Cumhuriyet Üniversitesi ile oynayacakları maçta forma giymek istediğini belirterek, "Takımımıza hem sahada hem de saha dışında destek olacağım. Arkadaşlarımın yanında olacağım ve inşallah maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ise Yattara'nın bugün ilk maçına çıkacağını dile getirdi.

Yattara'yı takıma getirmek için verdikleri sözü tuttuklarını belirten Avcı, "Kamuoyu bir beklentideydi. İmranlıspor olarak bunu başardık. Yattara'nın, amatör spor kulüplerine destek olması açısından çok faydası oldu." dedi.

Avcı, şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturdukları için mutlu olduklarını sözleri ekledi.

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