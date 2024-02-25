Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun tırtıklayıcıları Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir adayı Murat Kurum'un oylarını Yeniden Refah Partisi'nin, Ekrem İmamoğlu'nun oylarını da DEM ve İYİ Parti'nin tırtıkladığını yazdı.

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31 Mart yerel seçimlerine doğru heyecan artarken, anket sonuçları yarışın başa baş gittiğini gösteriyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Murat Kurum ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki nefes kesen mücadelede, diğer partiler kritik bir önem kazandı.

Kamuoyunda "bu seçimin sonucunu diğer partiler belirleyecek" görüşü öne çıktı. İşte bu durumu Ahmet Hakan yazısında değerlendirdi.

İki adayın oylarını düşüren partileri sıralayan yazar, o partilerin seçim kampanyasında göstereceği performansa dikkat çekti.

"Bu partilerin performanslarına göre bir sonuç çıkacak İstanbul’da"

Hakan, "İstanbul seçiminin kaderini tırtıklayıcı partiler belirleyecek. İmamoğlu’nun tırtıklayıcıları: DEM Parti ve İYİ Parti. Murat Kurum’un tırtıklayıcısı: Yeniden Refah. Bu partilerin performanslarına göre bir sonuç çıkacak İstanbul’da. Hem İmamoğlu’nun hem de Kurum’un seçimin son düzlüğünde tırtıklayıcılar konusunu özel bir gündem haline getirmeleri şart gibi." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı