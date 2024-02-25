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Sivasspor’da Bartuğ Elmaz şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivasspor’da Bartuğ Elmaz şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Sivasspor ile Pendikspor'un karşılaştığı Süper Lig'in 27. hafta maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Sivas atağında genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu ile çarpıştı.

Yerde kalan Elmaz, yerden kalkamayınca sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.

Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi. Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu.

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