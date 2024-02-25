BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da iki vinç çarpıştı: 1 kişi yaralandı!

İstanbul'da iki vinç çarpıştı: 1 kişi yaralandı!

İSTANBUL Beyoğlu'nda iki vincin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 HDY 404 plakalı vinç, Arap Cami Mahallesi Billur Sokak'ta çalışma yapmak için beklediği sırada kayarak Ersin Taş idaresindeki 34 AF 3123 plakalı vince çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan vinç, Tersane Caddesi'nden karşı şeride geçip bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücülerden Ersin Taş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünürler arasında kavga çıktı, 4 kişi yaralandı!
Dünürler arasında kavga çıktı, 4 kişi yaralandı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Havaya pompalı tüfeklerle ateş eden magandalar yakalandı
Havaya pompalı tüfeklerle ateş eden magandalar yakalandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı seçildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı seçildi
Amatör lig takımı İmranlıspor'a transfer olan Yattara, ilk maç için heyecanlı
Amatör lig takımı İmranlıspor'a transfer olan Yattara, ilk maç için heyecanlı
Bolu Dağı'nda yiyecek arayan köpek kafasını tenekeye sıkıştırdı
Bolu Dağı'nda yiyecek arayan köpek kafasını tenekeye sıkıştırdı
Gaziantep'te kasapların silahlı müşteri kavgası: 2 yaralı!
Gaziantep'te kasapların silahlı müşteri kavgası: 2 yaralı!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kötü haber
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kötü haber
Ordu’da kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu’da kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te kasapların silahlı müşteri kavgası: 2 yaralı
Gaziantep'te kasapların silahlı müşteri kavgası: 2 yaralı
Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Ekrem İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu: Geri basın...
Ekrem İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu: Geri basın...