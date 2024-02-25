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100 kilogram ağırlığında tarihi sanduka ele geçirildi

100 kilogram ağırlığında tarihi sanduka ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık ağırlığı 100 kilogram olan ve tarihi eser niteliği taşıyan sanduka ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolvadin ilçesinde 2 şahsın elinde tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı. Ardından harekete geçen polis ekipleri N.Ü. ve F.Ü., isimli şahısların evlerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada yaklaşık ağırlığı 100 kilogram olan ve tarihi eser niteliği taşıyan sanduka ile ruhsatsız av tüfeği ve mermiler ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

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