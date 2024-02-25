Süper Lig'de Sivasspor, Pendikspor'u farklı yendi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Pendikspor’u 4-1'lik skorla mağlup etti.Abone ol
Maçtan dakikalar
9. dakikada Menig'in ceza sahası içine girip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
10. dakikada kaleci Erdem’in oyuna kurarken gönderdiği topu ceza sahası dışında bulunan N’jie kontrol etti. N’jie'nin vuruşunda kaleci Erdem son anda meşin yuvarlağı çıkarttı.
16. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Gökcan Kaya'nın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
26. dakikada Charisis'in ara pasında topla buluşan Menig'in ceza sahası sol tarafında girip çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
49. dakikada ceza sahası içerisindeki paslaşmadan sonra topla buluşan Gökhan Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
51. dakikada Sequeira’nın pasında penaltı noktasında topu alan Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
59. dakikada Menig'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 2-1
69. dakikada Manaj orta sahada Welinton'u çalımlayıp topla ilerledi. Pozisyonunda devamında Manaj, kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
90+5. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Koita'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem'in elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı
E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal, Turgunbayev, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz (Charisis dk. 8, Koita dk. 88), İbrahim Akdağ, N’Jie (Emrah Başsan dk.71), Caktas (Poungouras dk. 71), Menig (Camara dk. 88), Manaj
Yedekler: Nikolic, Emre Gökay, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Paluli
Teknik Direktör: Bülent Uygun
S.Y. Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alparslan Öztürk (Murat Akça dk. 78), Welinton, Sequeria, Gökcan Kaya (Erencan Yardımcı dk. 78), Midtsjö (Lusamba dk. 66), Ndiaye, Halil Akbunar (Diaby dk. 66), Mame Thiam, Umut Nayir
Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Endri Çekici, Berkay Sülüngöz, , Efe Sayhan, Eze,
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Goller: Gökcan Kaya (dk. 16) (Pendikspor), Menig (dk. 26), Caner Osmanpaşa (dk.59), Manaj (dk. 69), Koita (dk. 90+5)(Sivasspor)
Sarı kartlar: Manaj, Charisis (Sivasspor), Welinton, Thiam, Alparslan Öztürk, Lusamba (Pendikspor)
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı
E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal, Turgunbayev, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz (Charisis dk. 8), İbrahim Akdağ, N’Jie, Caktas, Menig, Manaj
Yedekler: Nikolic, Camara, Emrah Başsan, Emre Gökay, Hakan Arslan, Poungouras, Koita, Ziya Erdal, Paluli
Teknik Direktör: Bülent Uygun
S.Y. Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alparslan Öztürk, Welinton, Sequeria, Gökcan Kaya, Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Mame Thiam, Umut Nayir
Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Endri Çekici, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Diaby, Efe Sayhan, Lusamba, Eze, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: İvo Vieria
Goller: Gökcan Kaya (dk. 16)(Pendikspor), Menig (dk. 26)(Sivasspor), Caner Osmanpaşa (dk. 59)(Sivasspor), Rey Manaj (dk.69)(Sivasspor) Bengali-Fode Koita (dk. 90+5)(Sivasspor)
Sarı kartlar: Manaj, Charisis (Sivasspor), Welinton, Thiam, Lusamba (Pendikspor)