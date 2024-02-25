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Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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22 Şubat'ta Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, C.G. idaresinde 06 DVY 183 plakalı BMW marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Feci kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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